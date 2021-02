Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta per commentare la situazione di classifica della Juventus e le possibilità scudetto: "I punti di distacco non sono troppi ma i bianconeri devono trovare continuità. Tra le partite perse, quella contro il Napoli è quella in cui avrebbero meritato meno di perdere. La Juventus potrebbe rientrare in classifica ma ci vuole una squadra più feroce. In questa stagione è la Juve la squadra che sta mancando, ha nove punti in meno rispetto all'anno scorso. Vincere non è mai scontato".