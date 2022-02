Così Matteo Marani nell'edizione odierna di Tuttosport: "Poche settimane fa, per sfuggire alle domande assillanti, Max Allegri aveva detto che lo scudetto della Juve passava da un impensabile fallimento di tutte le squadre davanti. Aggiorniamo i numeri: nelle ultime sei partite, il Milan ha vinte due volte, l’Inter e l’Atalanta appena una. Il Napoli arriva da due pareggi consecutivi, e stasera ha la Lazio, non proprio un avversario comodo. La Juventus ha chiuso il 2021 a 12 punti dalla vetta, ma ora sono 7. Nelle prossime tre gare, Madama troverà Spezia, Sampdoria e Salernitana, sfide alla sua portata. Ha dunque la possibilità concreta di allungare il filotto di risultati utili consecutivi - da ieri giunti a 13 - e di provare ad accorciare ulteriormente su Milan e Inter, che incontrerà nel decisivo weekend del 3 aprile dopo il trittico ricordato. Se non butterà via altri punti come nel caso dei due ceduti nel derby di una settimana fa dopo essere stata in vantaggio, punti con i quali i bianconeri starebbero adesso a meno 5 dal Milan capolista, la squadra può cullare in effetti qualche legittima speranza".