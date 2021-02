Il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha commentato il momento attraversato dalla Juventus: "Mi aspettavo di vedere una squadra motivata contro il Porto. Ho visto una squadra lenta, senza motivazioni, senza identità dei ruoli. L'unico a dare profondità in questa squadra è Morata, l'unico a integrarsi con Ronaldo. Non accetto di sentire che la Juve è una squadra debole. Certo il centrocampo non è il punto di forza, lo sappiamo. Cuadrado è il vero regista occulto. Detto questo, è in corsa per tutto e soprattutto è una squadra forte".