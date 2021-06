Matteo Marani, a Sky Sport, ha commentato le ultime polemiche con l'Uefa: "Non c'entra niente l'aspetto politico, il tema dell'inclusione credo riguardi tutti. L'Uefa per me prende una posizione politica, troppo realista. Era una decisione giusta, è importante che il messaggio arrivi. Sono armi sia dell'Uefa e della Fifa. Mi ricordo mondiali sotto dittatura e non si potevano mandare messaggi. Le prese di posizioni e battaglie civili sono giuste, mi spiace che l'Uefa non l'abbia fatto. Il logo così non riduce l'errore della scelta".