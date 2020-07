Alla fine, la Juventus ha messo portato a casa il non scudetto consecutivo, difendendosi dagli assalti di Lazio e Inter. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato della stagione 2020-21, analizzando chi potrebbe concorrere per lo scudetto insieme alla squadra di Sarri: “"L'Inter ha scavalcato la concorrenza: dal prossimo anno mi dà l’idea che possa essere la squadra più pronta per contendersi lo scudetto con la Juventus. I nerazzurri con Antonio Conte sono tornati a essere l’anti-Juve".