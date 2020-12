1









Matteo Marani dagli studi di Sky Sport ha commentato così il ribaltamento della sentenza Juve-Napoli: ​"Inatteso, sorprendente. E' un ribaltamento che non ha tanti precedenti, anzi è la prima volta. Mette di fronte due giustizie sportive, un giudizio di due gradi e il ribaltamento. Il Collegio di Garanzia è entrato nel merito, ha detto che le motivazioni del Napoli sono legittime e non è andato solo sulla legittimità del processo, come avviene di norma in terzo grado. E' chiaro che questa vicenda mina anche le prossime decisioni, se si viaggia con due idee e velocità diverse diventa un problema. Non so quale sarà lo scenario futuro".