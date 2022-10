Matteo, a Sky Sport, parla così del momento Juve: "In questo momento, alla Juventus è tutto sbagliato. Chi entra fa peggio, tutti sembrano fuori ruolo e fuori condizione. Mancano le basi, mancano i fondamentali in questo momento. Allegri in questo anno e mezzo ha fatto malissimo, ma è un problema più ampio, non dobbiamo circoscriverlo all’allenatore".