"Per Pirlo e per la Juve ci sono voluti dei mesi di adattamento. Secondo me qualcuno aveva capito male come si sta alla Juve e qualche senatore gliel’ha spiegato. Non mollano mai, secondo me era mancato molto; forse era anche normale quando vinci e arriva un nuovo allenatore”. Così Matteo Marani ha commentato dagli studi di Sky Sport la situazione bianconera e la crescita di Pirlo, oltre che della sua Juve. Un fatto fondamentale nella rincorsa allo scudetto. Un periodo sintetizzato così: “È finita la ricreazione”.