Il giornalista Matteo Marani ha commentato il momento della Juventus negli studi di Sky Sport: “C’è una Juve senza Ronaldo e una Juve con Ronaldo. Questa fase in cui Pirlo sta provando diverse soluzioni è interessante. La Juve non ha vinto ma ha prodotto e fatto vedere qualcosa, aspetto di vederla con Cristiano Ronaldo. E’ difficile vedere la Juve con lui, Morata, Dybala, Kulusevski e Chiesa, tutti quanti assieme. Ronaldo gioca sicuramente, con Dybala recuperato è titolare, e la Juve ha anche Kulusevski. Poi ci sono due cose da sistemare: la parte sinistra e non voglio infierire su Bernardeschi, l’altra è la difesa perché se vai a vedere la carta d’identità si aggiunge un altro anno. Cosa si sarebbe detto di Sarri dopo questi tre pareggi? Sarri ha vinto perché ha fatto meno pareggi di Conte”.