Matteo Marani, sulle colonne di Tuttosport, parla del momento della Juventus: "Martedì comincia una seconda stagione per la Juventus. La sfida contro il Villarreal, quinto in Liga prima di questo turno, è un’occasione importante, quasi fondamentale, per cancellare le delusioni di inizio stagione e ritrovare la dimensione che è più consona alla Juve per sua tradizione, blasone e investimenti, ultimi in ordine di tempo Vlahovic e Zakaria. Inutile edulcorare: il campionato bianconero è stato sin qui deludente. Più opaco che fallimentare, insufficiente tuttavia a ripagare le speranze riposte nel ritorno di Max Allegri. La Juve da agosto è alla ricerca di se stessa, di una identità definita e definitiva, e la Champions può servire proprio a questo: trovare una strada di uscita su cui costruire un nuovo domani".