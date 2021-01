Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato della situazione in casa Juve: "C'è un numero esemplificativo, il campionato della Juve va diviso in due momenti: nella seconda parte, non ha vinto con Atalanta e Fiorentina. Attenzione, a proposito, anche all'Atalanta. Certamente la Juve è in ripresa, certamente ha ricchezzadi rosa. Dybala, Ronaldo, Morata, Chiesa, Kulusevski, Cuadrado, Bernardeschi che è forse la sesta o settima scelta. Nessuno ha questa ricchezza. Se recupera Chiellini al 100%, è importante. Con De Ligt e Demiral, la Juve sarà ancora di più protetta. Negli ultimi tempi, chi ha sbagliato di più stato Bonucci. Il centrocampo mi sembra il punto debole".