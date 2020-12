Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha analizzato la lotta scudetto: "Il Napoli è fortissimo, insieme ad Inter e Juventus è la principale candidata per lo scudetto. La vittoria dell'Inter vale il doppio ed è arrivata attraverso l’equilibrio di squadra. Quella di Gattuso è la formazione più forte del campionato insieme alle altre due, sia per la qualità dei titolari che per quella della panchina. Il Milan sta iniziando a pagare, perché nella distanza i valori usciranno. Insigne? Non ci sono giustificazioni, un calciatore non può offendere un arbitro, ci vuole solo del rispetto".