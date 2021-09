Matteo, sulle pagine di Tuttosport, ha parlato del pari dell'Italia contro la Bulgaria: "È bastato un pareggio contro la Bulgaria, dove l’Italia ha tirato 27 volte in totale e nove in porta, per riaccendere critiche e malumori. Davvero siamo un Paese di scarsa memoria e poca gratitudine. Due mesi fa, l’11 luglio, non c’era più posto sul carro che attraversava Roma e simbolicamente il resto, è bastata una partita non vinta per vedere scendere molti. Funziona così nel nostro Paese. Si soccorre sempre il vincitore mai lo sconfitto. È antropologia italiana, un po’ come il saltare il fosso nelle svolte storiche".