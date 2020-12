Matteo Marani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della Juventus contro il Parma: "C'è stato uno scatto della Juve, quando riesce ad avere la superiorità in mezzo al campo ti schiaccia. Mi piace il calcio funzionale di Pirlo, non so quanto ci sia di suo e quanto di Gagliardi: è una Juve liquida. Pneso che Rabiot si sposi poco con il gioco dei bianconeri. I migliori in questa fase di stagione sono Cuadrado, Cristiano Ronaldo e de Ligt. Secondo me, Inter e Juventus saranno lì fino a fine campionato, bisogna capire se ci saranno Napoli e Milan".