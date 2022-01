Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato così della situazione Dybala: "Lui ha avuto delle garanzie, che il contratto sarebbe stato rinnovato. Poi questo non è successo. Credo che in generale bisogna stare dalla parte della società per un discorso di serietà. Se tu rinunci a Dybala, un giocatore del suo livello devi prenderlo. Serve un’alternativa. Il secondo aspetto è portare in pubblico questa vicenda, che è esplosa. Marotta si è buttato dentro: non so se l’Inter lo voglia, ma per la Juve è una situazione da gestire".