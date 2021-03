La sentenza di Matteo Marani negli studi Sky Sport : "Cristiano Ronaldo in questi anni non si è messo a disposizione della squadra, se è stato preso per migliorare il contesto intorno a sé... beh, non è successo: la Juventus con lui è peggiorata, non migliorata. Ma ora si è detto fin troppo contro Ronaldo, l'errore della Juve è quello della gestione sbagliata a partire da due anni fa. A partire da fatto di mandare via Allegri senza un'alternativa. Perché Sarri è stato preso dopo, non era una scelta fatta prima per programmare. E poi si è cacciato Sarri, legittimando così i giocatori a pensare che se a loro non va a genio un allenatore la società lo manda via"