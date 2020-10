Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato delle polemiche che hanno fatto seguito a Juve-Napoli: "Bisogna smettere di dire il rumore dei nemici, che c’è chi gufa. È un discorso provinciale, non mi rivolgo solamente a De Laurentiis. Non bisogna solo ragionare per i tifosi, per blandire la piazza. È un momento drammatico per tutto il calcio italiano, bisogna stare uniti. Se c’è una situazione limite e chiude il centro sportivo è un’altra faccenda. Qui l’ASL è intervenuta tardi”.