Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato dell'impresa di Conte con lo scudetto: "Vincere sulle panchine di Juventus e Inter è qualcosa di incredibile. Conte ci è riuscito in una stagione difficilissima, partita male e proseguita con l'uscita dalla Champions, con le relative condanne. In realtà quella è stata la svolta. All'inizio Conte e l'Inter erano condannati ad andare avanti, poi è diventata una condanna felice. Il fatto che l'Inter è stata per mesi senza proprietà, con Zhang tornato solo adesso, è un motivo in più. Senza società Conte ha fatto un grande lavoro, pur con l'appoggio di Marotta e degli altri dirigenti. Inoltre vincere all'Inter è più difficile che vincere alla Juventus".