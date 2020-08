Il giornalista Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport del duro sfogo di Antonio Conte nei confronti dell’Inter: "Conte aveva le condizioni per provare a vincere il campionato. Il mio parere è che non è riuscito a fare la differenza in un periodo, la sua Inter ha pareggiato dieci volte ed è in quel frangente che ha perso lo scudetto. Io penso che lo sfogo del tecnico nerazzurro sia stato sbagliato: non è questo il modo in cui si costruisce qualcosa, così si rischia solo di distruggere".