Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi su Juventus e Inter: “In caso di parità tra Milan e Inter, la Juve sarebbe avvantaggiata perché in caso di successo col Crotone andrebbe a meno sei dalla prima in classifica. E con la partita da recuperare sarebbe ancora lì. In ogni caso continuo ad avere la stessa opinione sulla squadra di Pirlo: insieme all’Inter è la migliore del campionato. L’Inter in più rispetto alla Juve ha l’allenatore, che spinge i giocatori a migliorarsi. In prospettiva la Juve ha la rosa giusta per crescere in futuro, i giocatori comprati sono tra i top d’Europa e non credo che Paratici sia un incapace. La rosa è indubbiamente da corsa per lo scudetto”.