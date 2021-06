Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato del possibile ritorno di Buffon al Parma: "​Sarebbe una soluzione molto bella. So che l'ha contattato il Barcellona, ma non vuole fare il secondo. Io c'ero quel giorno, al suo debutto, ricordo anche quel Buffon lì: esuberanza e forza. Viveva in quest'ostello a Parma... Darebbe un po' di sapore al calcio, che ha bisogno di questi contorni. Diventare protagonista in B, insieme a Maresca, compagno di squadra, sarebbe una storia bellissima".