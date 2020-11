Matteo Marani, a Sky Sport, ha parlato di Pirlo e del momento Juve: "Tutta questa letteratura attorno all'allenatore non ha fatto bene a nessuno, nemmeno a Pirlo. Quando Allegri si toglie il cappotto con il Carpi, lo fa perché può farlo e sente di doverlo fare. Pirlo no, non può farlo: ha solo 8 panchine in Serie A e per me non può permetterselo. Sarri è stato anche deriso, ma ci sono stati momenti in cui ha fatto pesare la sua esperienza di 30 anni, portando la Juve a vincere? Per me sì. Concludo: due anni fa, la Juventus ha mandato via Max Allegri con l'idea di fare un progetto per il futuro. Ronaldo due anni fa era il punto del progetto. L'anno scorso era determinante. Quest'anno sono due squadre diverse".