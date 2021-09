Matteo, su Tuttosport, analizza: "Max Allegri ha sostenuto ieri che la partita di stasera allo Stadium conterà più per il Milan che per la Juve. Non ha spiegato il perché, non ha mostrato dubbi, ha solo pronunciato la frase che ha dentro di sé tutta la sottile, splendida furbizia dei livornesi. Nella città dei falsi Modì, l'astuzia dialettica – dal Vernacoliere in giù - è menù fisso più del caciucco. Facendosi più seri, il duello di stasera è una partita di importanza vitale per la Juve. Sì, molto più per la Juventus che per il Milan, non ce ne voglia l’allenatore. La prima ci arriva con 8 punti di distacco, che in caso di altra sconfitta diventerebbero 11 e mezzo, tenuto conto che il Diavolo avrebbe a quel punto uno dei due scontri diretti dalla sua".