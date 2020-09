Luca Pellegrini ha sognato la permanenza alla Juventus dopo il rientro dal prestito di Cagliari, ma è stato nuovamente ceduto in prestito per la prossima stagione, stavolta nel Genoa. Operazione conclusa giorni fa, anche se l'ufficialità è arrivata oggi. E Rolando Maran ha parlato di lui nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di domani a Napoli: "Luca ha il vantaggio che determinati meccanismi li conosceva già. Devono essere tutti pronti a giocare. Luca mi dà un’opzione in più. Deve crescere ma ha già fatto una buona settimana".