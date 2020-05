L'ex allenatore del Cagliari (tra le altre) Rolando Maran parla a Sky Sport ripercorrendo la sua carriera. E parla anche del tecnico della Juventus Maurizio Sarri: “Ogni allenatore sogna palcoscenici importanti, se come me è ambizioso - dichiara -. Le grandi piazze rimangono quelle più ambite. Bravi solo nelle provinciali? Non credo, guardate Giampaolo e Sarri che dopo tanta gavetta hanno raggiunto club importanti. Scudetto? La Lazio nell'organico è sottovalutata, ha giocatori importanti fisicamente e tecnicamente. La cosa che mi mise più in difficoltà era stato l'aspetto fisico".