Diego Armando Maradona è un nome che non riguarda direttamente la Juventus ma indiscutibilmente fa parte della storia del calcio. E ha suscitato interesse e apprensione nove giorni fa la notizia della sua operazione al cervello per un edema subdurale. Il delicato intervento è riuscito ("È vivo per miracolo" ha dichiarato il suo avvocato Matias Morla) e il 60enne ex fuoriclasse argentino è rimasto oltre una settimana in ospedale, prima di essere dimesso ieri. Maradona quindi è a casa. Ma non la sua. È stato infatti trasferito in un residence di Buenos Aires, vicino all'abitazione della figlia Giannina, dove sarà seguito costantemente da un'equipe medica che ne seguirà la convalescenza e soprattutto lo aiuterà a disintossicarsi dall'alcol, con il quale in questi anni ha "sostituito" la precedente dipendenza dalla droga.