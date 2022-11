Diego Armandosognava la: è stato lui stesso a rivelarlo a La Stampa, in un'intervista rilasciata nel settembre 1992 ora riproposta dal The Guardian. Ecco le sue parole: "La Juve era il mio grande sogno, sarei stato il tipo di giocatore che continua a parlare e urlare in campo, trascinando i compagni, quello che mancava dai tempi di Robertoe Marco, quando la Juve vinceva tutto. A Torino avrei collezionato titoli, sarei ancora in una città dove puoi camminare tranquillamente per via Roma senza essere molestato, come quando ero in Italia quei primi mesi, eppure anon potevo uscire dall'albergo. Robertoè un fuoriclasse, forse l'unico insieme a Claudio Caniggia che può diventare il mio erede, ma deve soffrire come sta facendo ancora per un paio d'anni in più per fare esperienza e maturità. La Juve è una società straordinaria e davanti all'bisogna togliersi il cappello. È troppo forte, a chilometri di distanza da Berlusconi".