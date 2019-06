Diego Armando Maradona, allenatore dei Dorados di Sinaloa, ha parlato in un'intervista a FourFourTwo offrendosi: "Se lo United ha bisogno di un allenatore, sono l'uomo giusto".



POGBA - "So che vendono un sacco di magliette, ma devono anche vincere trofei e io posso farlo per loro. Mi è piaciuto Ander Herrera del Manchester United, perché penso che Paul Pogba non lavori abbastanza".