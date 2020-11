1









Matías Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, ha diramato un duro comunicato ufficiale in seguito alla sua morte: "Oggi è un giorno di profondo dolore, tristezza e riflessione. Sento nel cuore la perdita di un amico che ho onorato con lealtà fino all'ultimo giorno. L'ho salutato di persona, il funerale dev'essere un momento intimo e familiare. Su quanto ha detto la Procura di San Isidro, è inspiegabile che per 12 ore Diego non abbia avuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario. L'ambulanza ha tardato più di mezz'ora nell'arrivare, è stato un crimine idiota. Questo fatto non deve passare sotto traccia e chiedo che si investighi fino alla fine. Come mi diceva Diego: 'sei il mio soldato, lavora senza pietà'. Per definire Diego in questo momento di profonda desolazione e dolore posso dire: è stato un buon figlio, è stato il miglior calciatore della storia ed è stata una persona onesta. Riposa in pace, fratello".



Anche Alfredo Cahe, medico di Maradona, ha dichiarato: "Si tratta di una morte quantomeno insolita, Diego non è stato curato a dovere. Avrebbe dovuto essere ricoverato, non esiste che un paziente nelle sue condizioni venga dimesso dopo una settimana, mandarlo a casa è stato stupido. E poi avrebbe dovuto avere un medico adeguato accanto, in grado di assisterlo in caso di emergenze".