La prima storica intervista di un arbitro sta facendo ancora discutere. A parlare è stato Orsato ai microfoni di 90° MInuto, ammettendo l'errore di valutazione sul contrasto tra Pjanic e Rafinha in occasione di un vecchio Inter-Juve. A commentare il dietrofront di Orsato è stato Diego Armando Maradona jr: "Non mi piace essere preso in giro - ha detto a Radio Crc - come fa a dire di non aver valutato bene l'azione di Pjanic su Rafinha? Pecoraro ha fatto tanto per il Napoli, ma rimane comunque l'amaro in bocca per quella situazione".