Quella tra Messi e Ronaldo è e sarà sempre la sfida tra due marziani. Dopo la sfida di ieri sera al San Paolo, tra Napoli e Barcellona però, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Maradona Jr che è così tornato a parlare del dualismo Messi e CR7. Il figlio del Pibe de Oro, non ha nessun dubbio e la sfida tra i due fuoriclasse la vince la Pulce. Ecco le sue parole:"Paragonare Messi a Maradona è folle. Non è giusto fare paragoni, anche se la Pulce è stratosferica, più forte di CR7. Ma non scherziamo, il Re non si tocca".