Dall'Argentina arriva la notizia che Diego Armando Maradona, fresco di festeggiamenti per il suo 60° compleanno venerdì, è stato ricoverato in un ospedale di La Plata. Non si tratterebbe di coronavirus, dato che gli ultimi tamponi sono negativi, ma di un check-up dovuto a difficoltà motorie evidenti manifestate nei giorni scorsi. Tanto che, proprio venerdì, non ha diretto dalla panchina il suo Gimnasia nella partita vinta 3-0 contro il Patronato. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano preoccupanti: passerà la notte nella struttura sanitaria per essere monitorato e sottoposto ai controlli necessari.