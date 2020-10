Di recente Mircea Lucescu ha paragonato Cristiano Ronaldo a Diego Armando Maradona. Molto più in voga, soprattutto per la nazionalità in comune, è il paragone eterno tra il Pibe de Oro e Lionel Messi. Lo stesso Maradona ha parlato dei due fenomeni del calcio mondiale (che domani sera potrebbero affrontarsi in Juventus-Barcellona in caso di negatività di CR7 al coronavirus) a France Football: "Per me, quei due sono una spanna sopra gli altri. Non vedo nessuno che gli si avvicini. Nessuno che possa realizzare la metà di quello che hanno fatto loro".