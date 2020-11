Rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi dall'Argentina dopo il ricovero e l'operazione al cervello, emergono ora nuove notizie sulle condizioni di Diego Armando Maradona. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta infatti le seguenti dichiarazioni di Leopoldo Luque, il medico che sta seguendo il Pibe de Oro: "Il paziente progredisce bene e non presenta alcuno strascico a livello neurologico, tuttavia ha presentato episodi di confusione e sintomi riconducibili a una crisi d’astinenza, tra cui sudorazione accentuata e repentini sbalzi d’umore con attacchi d'ira. Ha fatto il diavolo a quattro per tornarsene a casa, ma mi sono imposto. L'ospedale è il miglior luogo per accompagnarlo in questa fase del recupero. Resta sedato per via endovenosa, anche se stiamo progressivamente diminuendo le dosi. Ma non ci saranno grandi cambiamenti di terapia nei prossimi giorni. Resterà ricoverato almeno fino a lunedì".

IL DOTTORE PERSONALE - Queste invece le parole di Alfredo Cahe, che curò Maradona nei suoi anni più bui: "Le sue condizioni oggi ricordano molto quelle di quando fu costretto a ricoverarsi a Cuba per disintossicarsi dalla cocaina. Ha sostituito la droga con l'alcol, così è ingestibile".