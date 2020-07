L'allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato del futuro di, inseguito da tempo da Juventus e Real Madrid: "Non commento quello che si dicono i giocatori con il club, ma non vogliamo vendere gli uomini migliori. L'obiettivo è quello di costruire una squadra forte per il futuro. Paul sta migliorando giorno dopo giorno da quando si è ripreso dall'infortunio e io, in questo momento, mi sto godendo le sue giocate. Vediamo cosa succederà più avanti".