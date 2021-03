45 minuti per diventare eroe. Di Manchester. Tanto è bastato ieri sera a: l'ex juventino ha eliminato il Milan dall'Europa League trascinando lo United ai quarti di finale con una magia a tre minuti dal suo ingresso in campo. Partito dalla panchina, durante l'intervallo chiuso sullo 0-0 Solskjaer decide di togliere un deludente Marcus Rashford, troppo fuori dal gioco e poco pericoloso, per inserire Pogba ma senza cambiare nulla tatticamente: il francese quindi si è posizionato largo a sinistra nel tridente con Greenwood al centro e James dall'altra parte; e da lì, da sinistra, è arrivato il gol che ha messo ko il Milan di Pioli.