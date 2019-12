Se in casa bianconera sono tutti contenti per la vittoria con l'Udinese, c'è un ex juventino che di sorridere oggi non è che abbia tanta voglia. Moise Kean è uscito a testa bassa durante Manchester United-Everton. Partito dalla panchina, Duncan Ferguson l'ha inserito al 70' al posto di Bernard sul risultato di 1-0 per i Toffees. Ma passato appena 19' che l'allenatore lo richiama in panchina sostituendolo con Niasse (e nel frattempo arriva il pareggio di Greenwood). Motivo? Scelta tecnica. Con quella di oggi, Kean ha totalizzato 14 presenze stagionali delle quali solo 4 da titolare.