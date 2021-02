Scintille a Tiki Taka. Dopo le prime rivelazioni sulla love story con Gonzalo Higuain, Manuela Ferrera si è scontrata in studio con Roberto Alessi. Il giornalista ha detto: "C'è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare...Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa".



E la Ferrera si è difesa: "Non sono mai stata l'amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single".



Pizzicata di nuovo così - "La storia con Lara era su tutti i giornali, non potevi non sapere" - ha replicato: "Non c'era nessuna Lara all'epoca. Allora forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda". E poi ancora ha aggiunto: "Non sono stata offensiva nei suoi confronti. Ho solo descritto la persona che era prima, ora avrà messo la testa a posto. In casa non si allenava, era nella fase in cui era abbacchiato, era una busta di fave. Indossava boxer giallo ocra. Con lui ci siamo visti una volta a casa sua e poi in albergo".



