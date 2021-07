L'ex concorrente de L'Isola dei Famosiè talmente bella da aver ricevuto anche i complimenti di Cristiano Ronaldo: "Mi ha notato in un servizio e mi ha scritto facendomi i complimenti", ha svelato lei una vecchia intervista. Proprio lei, tifosa juventina oltre che modella e calendar girl. Sui social sfiora i 90mila follower, e se la squadra di Allegri dovesse vincere la Champions League è pronta a... spogliarsi: "Come la Ferilli con lo scudetto della Roma". Un motivo in più per sperare nel grande obiettivo inseguito da anni.