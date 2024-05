L’, che rappresenta anche Manuel, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di #1 nellanel corso dell’evento MF Italian Legal & Tax Excellence, la serata dedicata agli Avvocati e agli Studi Legali e Tributari che si sono maggiormente distinti nel corso dell’ultimo anno. Il risultato è stato calcolato sulla base della ricerca elaborata da Milano Finanza in collaborazione con PBV Monitor e ha premiato l’operato dell’Avvocato Di Cintio nell’ambito delLa gala dinner, arricchita dalla presenza di diversi protagonisti del mondo della giurisprudenza, dell’economia e dell’editoria, ha avuto luogo lunedì 13 maggio a Milano, presso l’Hotel Meliá. I protagonisti del premio saranno inoltre inclusi in Italian Legal Ranking, la directory digitale aggiornata, consultabile e personalizzabile online, dedicata alle principali competenze legali in Italia, sul sito di Milano Finanza.L’Avvocato Cesare Di Cintio è il fondatore dello studio legale(che ha sedi a Bergamo e, dal 2020, a Roma), specializzato in consulenza ed assistenza giuridico-sportiva a favore di atleti, dirigenti, società e federazioni sportive. Tra le diverse cariche ricoperte, Di Cintio è stato Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico da novembre 2022 ad aprile 2024.Da anni lavora inoltre a stretto contatto principalmente con il mondo del calcio, assistendo alcuni tra i più importanti club del panorama nazionale e le varie Leghe sportive.“Ricevere questo riconoscimento è per me un motivo di grande orgoglio ed è una gioia che voglio condividere con tutti i colleghi e i collaboratori che da anni mi sostengono nel mio percorso" commenta Cesare Di Cintio, Avvocato e fondatore dello Studio DCF Sport Legal. "Vedere riconosciuto il proprio lavoro da un player autorevole come Class Editori rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a dedicarmi con passione e dedizione alla professione che amo e che ho scelto, in un ambito dinamico e in continua evoluzione come il diritto sportivo”.