Ancora una prestazione poco brillante per Manuel, che non ha brillato nemmeno in. Di seguito i giudizi che gli hanno attribuito i giornali.- "Se non fosse per l'assist a Rabiot, una bella palla di prima da cui arriva il 2-2, sarebbe da insufficienza piena. Limitato da Folorunsho, prevedibile nel giropalla. Immalinconito da un gioco che non c'è".- "Più che fare il regista gli tocca arretrare per dare una mano alla difesa. Poco efficace nella costruzione, gli riesce solo l’assist per il raddoppio di Rabiot".- "L'assist per Rabiot rianima la Juve, era stato lui ancora prima a dare il la all’azione manovrata. Uniche giocate scientifiche". QUI TUTTE LE PAGELLE ) - "In un mare di tocchettini, il guizzo bello e decisivo per Rabiot. Alle volte, osare...".