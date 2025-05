Dai fischi in amichevole alla fascia da capitano: così Manuel Locatelli si è ripreso la Juventus

Getty Images

Lanel cuore, nelle vene, nato con la maglia della Vecchia Signora cucita addosso, spesso sottovalutato. Questa è la verità su Manuel. Il centrocampista classe 1998 si è dimostrato essere la dimostrazione che con perseveranza, sudore e passione possono diventare realtà. Facciamo però un passo indietro.Era la scorsa estate, lo scorso agosto, all'Allianz Stadium si giocava la consueta sfida in famiglia traquella che un tempo si giocava a Villarperosa per intenderci. Manuel sbagliava un passaggio sul prato delloe buona parte del pubblico iniziava a fischiarlo. Pensateci, a una stagione di distanza le cose sono cambiate radicalmente.

Lo stesso Locatelli lo ha ricordato al termine della sfida contro il Venezia, che da quei fischi aveva pensato di dover cambiare. Oggi possiamo dire che il cambiamento c'è stato. Locatelli è stato al centro del progetto con Thiago Motta prima e con Tudor poi,allenamento dopo allenamento. Si è preso sulle spalle la Juventus quando affondava, è stato condottiero della Signora in questa stagione. Ha saputo tener alta l'attenzione dei compagni nelle difficoltà, quando tutto sembrava in salita. Questo è stato tutto il percorso, fino ad arrivare all sfida del Penzo.Conceicao abbattuto da Nicolussi Caviglia, l'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty.. Quanto pesa quel pallone? In realtà tanto quanto pesa sempre, tuttavia vale 60 milioni minimo, vale il quarto posto, vale un pass per la Champions League e, per Manuel, ha un valore inestimabile: quello del riscatto. Locatelli con coraggio, si presenta dagli undici metri e lo trasforma con la grinta di un leone. Poi corre e si prende gli abbracci dei suoi tifosi. Ecco, è proprio questa la juventinità di cui la Juventus aveva bisogno, ecco, Manuel, ora ti sei riscattato, la Vecchia Signora è tua.





