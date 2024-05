Manuelnon ha reagito bene alla mancata convocazione di Luciano Spalletti per il raduno pre Euro 2024 a Coverciano. Il centrocampista della Juventus, che sperava di far parte della selezione, non è stato incluso nella lista dei convocati, suscitando delusione e amarezza. A sorprendere ulteriormente è stata la convocazione del suo compagno di squadra, Nicolò Fagioli, recentemente rientrato da una lunga squalifica per scommesse. Locatelli non ha rilasciato commenti ufficiali, limitandosi a pubblicare una storia su Instagram con uno sfondo completamente nero, un chiaro segnale del suo stato d'animo in questo momento difficile.