Manuel Locatelli alla Rai: 'Alla Juventus il quarto posto non basta'

Getty Images



Venezia-Juventus, parla Locatelli

Il capitano e centrocampista classe 1998 della Juventus Manuelieri dopo la vittoria per 3-2 sul Venezia ha parlato ai microfoni di RaiSport. Queste le sue parole:"Quanto pesava quel rigore? Pesava sicuramente tanto, sembrava la palla medica che calciamo in palestra, ma dovevo prendermi io questa responsabilità perché sono il capitano di questa squadra e sono fiero e orgoglioso di questo quindi era una responsabilità che dovevo prendermi, è andata bene e sono felice, abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissati, molto importante per la Juventus e per noi e credo che ce lo meritavamo anche, quindi ora abbiamo un po' da riposare ma dobbiamo recuperare subito perché abbiamo il mondiale per club e questa maglia dobbiamo onorarla sempre.

La Juventus è dove ha meritato di essere? E' chiaro che nessuno regala niente a nessuno, quindi sicuramente poi il campionato è lungo e ognuno è dove merita perché le partite si vincono e si perdono ma ci sono i dettagli che fanno la differenza e noi nell'annata abbiamo sbagliato qualcosa, ne siamo consapevoli però adesso dobbiamo goderci il fatto che siamo arrivati in Champions e questo sicuramente è importante.Serve una Juventus diversa per il futuro? Assolutamente, è chiaro, siamo usciti dagli obiettivi troppo presto e sicuramente dobbiamo fare di più. Qui alla Juventus non basta un quarto posto e dobbiamo essere onesti perché questa maglia e questa società pretendono di più ed è giusto che sia così. Ora dobbiamo stare tranquilli e lavorare e andare a onorare la maglia al Mondiale per club che sicuramente è importante".