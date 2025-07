Manuel Locatelli a Mediaset: 'Abbiamo dato tutto. Volevamo andare avanti al Mondiale'

Getty Images



Real Madrid-Juventus, parla Locatelli

Manuelha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida del Mondiale per Club contro il Real Madrid. Le sue parole:"Oggi abbiamo dato tutto nonostante fossero fortissimi. Abbiamo avuto un ottimo spirito di gruppo poi loro hanno segnato e noi no ed è un peccato. L'unica partita in cui abbiamo fatto davvero male è stata con il City ma dobbiamo continuare come oggi"."Oggi la Juve se esce non deve essere felice, oggi però siamo consapevoli di aver dato tutto. Dobbiamo essere questi per atteggiamento, oggi eravamo dentro come spirito di squadra".

"Si la stagione è stata lunga e intensa e siamo stanchi ma volevamo andare avanti in questa competizione. Ora stacchiamo e ripartiamo più energici"."Ora nessun calcolo. Ora recuperiamo, stiamo con le nostre famiglie e poi ci concentriamo sulla prossima stagione".