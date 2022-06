La bella storia d'amore tra Manuel Locatelli e Thessa Lacovich è culminata in un matrimonio "da favola". I due novelli sposi, dopo le promesse all'altare, ne hanno scambiata una anche su Instagram: "Grazie per essere sempre e silenziosamente accanto a me in ogni momento sempre pronto a prendermi la mano, sorridere ed invitarmi a ballare ed con il ballo trovare il sorriso per ricordarci quanto siamo fortunati, di amarci così tanto. L’uno la spalla dell’altro come ci auguriamo che sia per tutta la vita".