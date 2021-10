torna... in libreria. Una nuova iniziativa per l'ex capitano della Juventus, che nella sua pagina Instagram ha lanciato "Manualex", un libro scritto in collaborazione con il giornalista Marco Cattaneo. "Un manuale del calcio pensato per i più piccoli - si legge - in cui trovare tutto ma proprio tutto quello che si desidera sapere sullo sport più bello del mondo: i grandi campioni di ieri e di oggi, le squadre più forti e gli allenatori più rivoluzionari, le maglie, le esultanze, i gol e le giocate più spettacolari, le coppe più prestigiose e le scaramanzie più buffe, i record e gli albi d'oro... e ovviamente tante curiosità e aneddoti su di me e la mia carriera, raccontata attraverso lo sguardo che non ho mai perso: quello di un bambino innamorato del calcio". E Alex pubblica anche uno spoiler: un capitolo sul gol alla Del Piero, naturalmente.