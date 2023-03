Il tecnico delAndreaha presentato ai canali ufficiali del club la sfida di domani contro la. Ecco le sue parole: "Abbiamo avuto una settimana buona, il Mantova deve ritornare a fare punti. La Juventus è una squadra forte con giovani interessantissimi, ma noi dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile. Possiamo dire che domenica nella mezz’ora iniziale abbiamo fatto la nostra gara, ma non basta, è quello che ho detto anche ai ragazzi. Bisogna andarsi a prendere tutto con sacrificio, penso sia stimolante. A livello psicologico è una stagione di alti e bassi. Credo che la medicina migliore ora sia il risultato, tutto il resto è passato e non conta più. Rimane soltanto la prossima partita, dobbiamo trovare tutto in questa gara. Quello che in questo momento ci penalizza sono i nostri errori, noi dobbiamo migliorare i nostri aspetti".