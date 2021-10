L'allenatore dellaLambertoha analizzato la vittoria odierna della sua squadra contro il(0-1 il risultato finale, con il gol dial 57'), rilasciando alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club. Ecco le sue parole: "Prima di tutto siamo contenti per questa vittoria. La squadra ha giocato una gara attenta, concedendo praticamente nulla ai nostri avversari e mantenendo il controllo del pallone per ampi tratti del match. Siamo stati bravi a colpire creandoci le giuste occasioni. Torniamo a casa con la consapevolezza di dover ancora crescere tanto, ma anche con la soddisfazione di essere riusciti a superare una squadra ostica come il Mantova. Queste sono partite che permettono a un gruppo giovane come il nostro di acquisire sempre più maturità per il prosieguo del campionato".