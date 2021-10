Dopo la sconfitta contro la Giana Erminio, la quarta in campionato e la seconda consecutiva, latorna in campo oggi pomeriggio, alle 14:30, per la sfida con il Mantova. Obiettivo riscatto, per i giovani bianconeri allenati da Zauli che hanno cominciato la stagione con il freno a mano tirato.: Tosi; Agbugui, Bucolo, Guccione, De Cenco, Gerbaudo, Esposito, Pilati, Milillo, Messori, Zappa.. Marone, Bianchi, Checchi, Silvestro, Zibert, Rihai, Bertini, Pinton, Panizzi, Fontana, Vaccaro, Piovanello.. Lauro: Israel; Akè, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Soulè, Cudrig, Sekulov.. Garofani, Raina, Leo, Stramaccioni, Riccio, Barbieri, Compagnon, Zuelli, Palumbo, Iling-Junior, Pecorino, Chibozo.​. Zauli: Sig. Marco Emmanuele della sezione di Pisa​